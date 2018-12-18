На подготовку школ к новому учебному году направят 60 миллионов

18 Дек. 15:03 2018-12-18T15:03:52+03:00

В этом году на образовательные учреждения потратили 50 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На ноябрьском заседании Законодательного собрания депутаты приняли в первом чтении проект бюджета на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Речь шла об основных параметрах документа: доходах, расходах, дефиците или профиците.

Ко второму чтению на декабрьском заседании были подготовлены ряд поправок от главы региона Игоря Васильева и народных избранников.

Доходы регионального кошелька увеличатся за счет поступлений из федерального бюджета. В результате прибавились 4,2 млрд. рублей. Доходы запланированы на уровне 55,7 млрд. рублей, расходы – 55,1 млрд. рублей, профицит – 579,3 млн. рублей.

Если говорить конкретно, куда пойдут деньги, то в частности увеличилась сумма на подготовку школ к новому учебному году. На эти цели направят 60 миллионов рублей. К слову, в этом году на образовательные учреждения потратили 50 миллионов.

Кроме того, на 100 млн рублей увеличат поддержку агропромышленного комплекса. Средства распределят между 69 предприятиями. Это позволит аграриям покрыть долги прошлых лет, в том числе, возникшие в связи с покупкой сельскохозяйственной техники. Таким образом, общая сумма финансирования АПК в 2019 году составит 1,9 млрд. рублей, то есть останется на уровне этого года.

Также депутаты приняли последние поправки в бюджет этого года. Корректировки позволили выделить 265 млн. рублей на зарплаты работникам бюджетной сферы.

- Таким образом бюджетники получат положенные деньги своевременно, без задержек и в полном объеме, - отметила министр финансов Кировской области Лариса Маковеева.

177,8 млн. рублей направят на субсидии ресурсоснабжающим организациям.

- Это позволит рассчитаться с ресурсниками за август, сентябрь, октябрь и частично ноябрь, - уточнила Лариса Александровна.

17,1 млн. рублей пойдут на обеспечение льготников необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями. Законопроект рекомендовали принять. Также одобрили перераспределение средств в рамках этого бюджета регионального фонда ОМС.