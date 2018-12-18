В Крыму задержали кировчанина, который находился в федеральном розыске

18 Дек. 12:27 2018-12-18T15:25:46+03:00

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Правоохранители задержали в городе Алупке кировчанина, который находился в федеральном розыске. По словам стражей правопорядка, на мужчину обратили внимание из-за его странного поведения. Об этом рассказали в Росгвардии Крыма и Севастополя.

- Один из прохожих заметил патрульный автомобиль и попытался скрыться, - пояснили в ведомстве. - Тогда сотрудники Росгвардии решили узнать причину его странного поведения. Они остановили «беглеца» и выяснили, что мужчина находится в федеральном розыске.

Оказалось, что 41-летний прохожий - житель Кировской области. С октября 2018 года он находился в федеральном розыске. Мужчину осудили за кражу, однако от попытался уклониться от обязательных работ. В итоге, кировчанина доставили в местную дежурную часть для дальнейших разбирательств.