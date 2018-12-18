Завершен ремонт труб после аварии на Некрасова

18 Дек. 12:23 2018-12-18T12:25:53+03:00

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Пресс-служба КТК сообщает, что в 11.00 часов авария на теплосетях Кирова устранена. Напомним, сегодня в 00.40 часов вышла из строя запорная задвижка трубы водопровода. Из-за этого без тепла остались 130 жилых домов, 6 садиков, школа и поликлиника в микрорайне «Дружба». А в районе Зонального института и перекрестка улиц Урицкого и Казанской подачу теплоэнергии пришлось ослабить.

Ситуация остается на личном контроле главы администрации Кирова Ильи Шульгина. Уроки в школе № 31, оставшейся без тепла, продлятся всего по 30 минут, а учащихся второй смены и вовсе ждут дистанционные занятия.

В КТК подчеркивают, что уже к 18.00 часам тепло должно вернуться во все дома, пострадавшие от аварии на теплосетях. Этим займутся слесари управляющих компаний: именно они должны вовремя открыть задвижки на трубах жилых домов.