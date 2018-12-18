2018-12-18T12:20:24+03:00
Происшествия

11 кировчан-алкоголиков лишились водительских прав

Все они могли стать виновниками ДТП
Александр ЧАРУШИН
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По мнению прокуратуры, садясь за руль, эти кировчане представляли опасность для окружающихПо мнению прокуратуры, садясь за руль, эти кировчане представляли опасность для окружающихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С начала 2018 года прокуроры выявили в городе Кирове 11 водителей, состоящих на учете у врачей-наркологов. Напомним, ухудшение здоровья водителя, которое подтверждено медиками и может помешать безопасному управлению автомобилем, считается поводом для лишения водительских прав.

- В Кирове выявлено 11 автолюбителей, состоящих на учете с диагнозом «синдром алкогольной зависимости средней стадии», - сообщает прокуратура Кировской области. - Находясь за рулем, они могли стать виновниками ДТП, нанести вред имуществу, здоровью и жизни кировчан. По решению суда, все 11 человек, страдающие алкоголизмом, лишились водительских прав.

Напомним, похожий случай ранее произошел и в Омутнинском районе Кировской области. Местного жителя лишили прав на управление автомобилем из-за синдрома алкогольной зависимости.

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