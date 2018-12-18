Кировчанка взяла «золото» на чемпионате мира по ледолазанию
В минувшие выходные, 15-16 декабря 2018 года, на фестивальной площадке в Лужниках в Москве прошел мировой этап чемпионата. Спортсменки из Кировской области заняли весь пьедестал. «Золото» забрала Мария Толоконина, серебряную награду получила Валерия Богдан, а «бронзу» взяла Марьям Филиппова.
- Впервые спортсменам пришлось соревноваться в дисциплинах, которые включают в себя испытания на скорость и трудность, - рассказали в администрации города Кирова. - По итогам двух состязаний были определены победители.
Из Кировской области на чемпионате выступал и мужчина. К сожалению, Никите Глазырину не удалось заработать достаточного количества баллов для призового места.