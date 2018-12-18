2018-12-18T12:00:46+03:00
Общество

Сотрудники кировского следкома навестили 4-летнюю девочку, которую била мама

Малышка обрадовалась новым друзьям и подаркам
Евгений ДЕМИХОВ
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Малышка очень обрадовалась, когда ее навестили. Фото: СУ СКР по Кировской областиМалышка очень обрадовалась, когда ее навестили. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Ребенка из ЦРБ Кирово-Чепецка перевели в Центр временного содержания для детей и подростков. Вчера, 17 декабря, сотрудники следственного комитета Кировской области решили навестить четырехлетнюю девочку и принесли ей подарки.

- Малышка, по словам персонала, расцвела в Центре, она стала больше улыбаться, - рассказала помощник руководителя СУ СКР по Кировской области Мария Меркулова. - Девочка очень обрадовалась, когда мы с коллегой Петром Тороповым пришли ее навестить. Игрушечному зайчику, которого мы ей подарили, она сразу же дала имя. И даже нашептала Степашке что-то на ухо.

Пока идет следствие, девочка будет находиться в Центре.

Напомним, что на ее маму завели дело по статье «Истязание малолетнего» за то, что та периодически била свою дочь. За рукоприкладство женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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