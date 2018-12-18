Чепчанин сядет в тюрьму и заплатит 240 тысяч рублей за удар ногой

18 Дек. 10:23 2018-12-18T10:57:28+03:00

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В Кирово-Чепецке вынесли приговор местному жителю, ударившему женщину. Само ЧП произошло еще 7 января 2018 года. Сын осужденного поссорился с соседом, затем к конфликту присоединилась жена соседа, а сам 58-летний осужденный встал на защиту сына. В итоге мужчина пнул потерпевшую соседку по ноге. Она получила оскольчатый перелом - вред, нанесенный здоровью женщины, оказался тяжким.

- Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни», - сообщает прокуратура Кировской области. - Мужчину признали виновным и приговорили к полутора годам колонии общего режима. Также он обязан выплатить женщине, которую ударил, 240 тысяч рублей компенсации.

Ранее мы рассказывали историю кировчанина, ударившего пенсионерку молотком по голове. Сейчас 29-летнего безработного ждет суд по статьям о покушении на убийство и подготовке к нему.