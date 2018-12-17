2018-12-18T11:04:53+03:00
Происшествия

В Кировской области наблюдали редкий вид облаков

Для зимы это необыкновенное явление
Евгений ДЕМИХОВ
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Для зимы это крайне необычное явление. Фото: vk.com/meteokirovДля зимы это крайне необычное явление. Фото: vk.com/meteokirov
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Над Кировской области зафиксировали уникальное явление природы. Вымеобразные облака зимой бывают очень редко. В другие времена года они предвещают грозы: формируются в наковальне кучево-дождевого облака или в высоко-кучевых, слоисто-кучевых, слоистых, кучевых и перистых облаках.

- Округлости таких облаков достигают в диаметре до трех километров, - рассказали метеорологи-любители. - Они почти полностью состоят из капелек воды или из частичек льды. Они получили свое название за то, что очень похожи на вымя.

На этот раз облака в предзакатном свете запечатлели над поселком Лебяжье 14 декабря 2018 года.

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