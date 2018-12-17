2018-12-17T18:09:04+03:00
Общество

В Кирове третий день ищут 16-летнюю девушку

Последний раз ее видели в пятницу, 14 декабря
Евгений ДЕМИХОВ
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Девушку не могут найти уже третий день. Фото: vk.com/ornkirovДевушку не могут найти уже третий день. Фото: vk.com/ornkirov
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16-летняя Владислава Плехова ушла из дома три дня назад с тех пор родные ее не видели. В полиции совместно с отрядом по розыску несовершеннолетних «Первый» объявили о поисках пропавшей.

Приметы девушки: на вид ей 16-17 лет, ростом 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч. Близкие запомнили, что когда девушка уходила из дома на ней была розовая куртка, бирюзовая шапка и белые кроссовки.

Жителей Кирова, кому известно местонахождение девушки, просят сообщать всю информацию инфоргу поискового отряда Елене Редькиной по номеру: 8-953-694-58-06 или в отделение полиции по номерам: 02 или 102.

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