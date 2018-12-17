В Роспотребнадзоре назвали причину массового отправления школьников в Кирсе

17 Дек. 18:05 2018-12-17T18:09:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре сообщили предварительные причины массового отправления школьников в Кирсе. Специалисты установили, что детям стало плохо из-за микробов, которые появились в продуктах из-за нарушений условия их приготовления и хранения.

Напомним, что ученики Кирсинской школы с углубленным изучением отдельных предметов после обедов в столовой пожаловались на плохое самочувствие. У ребят заболели животы.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что в столовой неправильно хранились продукты. Кроме того, на некоторые из них не было никаких документов. В том числе, и на 17 килограммов мяса. Сейчас в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».