2018-12-17T18:09:31+03:00
Общество

В Роспотребнадзоре назвали причину массового отправления школьников в Кирсе

Заболевание вызвали микробы, которые находились в продуктах
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
В школу закупили 17 килограммов мяса без документовВ школу закупили 17 килограммов мяса без документовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Роспотребнадзоре сообщили предварительные причины массового отправления школьников в Кирсе. Специалисты установили, что детям стало плохо из-за микробов, которые появились в продуктах из-за нарушений условия их приготовления и хранения.

Напомним, что ученики Кирсинской школы с углубленным изучением отдельных предметов после обедов в столовой пожаловались на плохое самочувствие. У ребят заболели животы.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что в столовой неправильно хранились продукты. Кроме того, на некоторые из них не было никаких документов. В том числе, и на 17 килограммов мяса. Сейчас в отношении руководства школы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»