2018-12-17T17:12:40+03:00
Происшествия

В Кирове задержали мужчину, который обворовывал медсестер

54-летний кировчанин недавно вышел из тюрьмы
Анна КРЮКОВА
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Мужчина проникал в кабинеты больниц, пока там никого не былоМужчина проникал в кабинеты больниц, пока там никого не былоФото: Иван МАКЕЕВ
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Сотрудники полиции задержали в Кирове мужчину, который обворовывал медицинских работников. Им оказался 54-летний кировчанин, совсем недавно вышедший из тюрьмы. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

- В конце октября в полицию обратилась медсестера областной больницы, - пояснили в ведомстве. - Она рассказала, что из кабинета пропала ее сумка с документами и деньгами. Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей.

Всего в течение осени в полицию поступило еще три аналогичных заявления. Врачи не запирали двери в кабинете, а когда возвращались - не находили там свои личные вещи.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. По фактам краж проводятся проверки. Сотрудники полиции напоминают работникам поликлинник, офисов и других организаций о необходимости закрывать дверь на ключ. Не стоит оставлять свои вещи и документы без присмотра.

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