Закон о продаже электронных сигарет, сохранение льгот

17 Дек. 16:27 2018-12-17T16:27:53+03:00

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Год для депутатов VI созыва Законодательного собрания Кировской области был непростым. Приходилось принимать ответственные решения по многим проблемным вопросам. Но как бы то ни было, многие проблемы удалось решить в пользу жителей нашего региона. «Комсомолка» подвела основные итоги деятельности народных избранников.

БОРЬБА ЗА ЗОЖ

В начале февраля и в марте депутаты Ирина Морозова, Юрий Балыбердин, Валерий Басюк проделали серьезную работу, чтобы оградить детей от покупки и употребления так называемых электронных сигарет и жидкостей к ним.

Принятый закон № 150-ЗО «О некоторых мерах по обеспечению прав детей на охрану здоровья» позволил запретить розничную продажу «вейпов» детям на территории нашего региона. Теперь продавец электронных сигарет вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить возраст, если возникнут сомнения, что покупатель еще не достиг совершеннолетия.

Также были внесены изменения в закон № 200-ЗО об административной ответственности. Это позволило закрепить меры административной ответственности за нарушение запрета розничной продажи детям электронных сигарет. Штраф за правонарушение для должностных лиц составляет от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, для юридических лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

ЛЬГОТЫ КИРОВЧАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В сентябре депутаты приняли закон, который закрепил для жителей Кировской области сразу несколько видов социальной поддержки. Были внесены изменения сразу в несколько законов области, в том числе в законы «Об образовании», «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий», «О социальном обслуживании граждан».

Это решение напрямую коснулось порядка 115 тысяч кировчан. Возраст, по достижении которого граждане смогут получать те или иные льготы, законодательно закреплен. Для женщин это 55 лет, для мужчин 60 лет. В прежних редакциях законов было прописано, что меры социальной поддержки предоставляются гражданам по достижении пенсионного возраста.

Удалось сохранить в полном объеме льготы для таких категорий, как ветераны труда и бывшие руководители сельхозпредприятий. Педагогические работники, которые трудились в сельской местности, продолжат получать компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

По достижении указанного возраста или выработке определенного стажа частичную компенсацию расходов на оплату ЖКХ будут получать работники образования, здравоохранения, культуры, учреждений соцобслуживания, а также ветеринарной службы, которые трудились в сельских населенных пунктах и поселках городского типа.

Также на федеральном уровне был закреплен возраст, по достижении которого граждане приобретают право на получение алиментов по нетрудоспособности. Это также 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

НОВАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

На пристальном контроле депутатов остается процесс перехода на новую систему обращения с отходами. Вопрос неоднократно поднимался на комитете по экологической безопасности и природопользованию, депутаты выезжали на строящийся полигон в Осинцы, детально знакомились с электронной моделью территориальной схемы обращения с отходами.

Новая коммунальная услуга - сбор и утилизация твердых коммунальных отходов - будет запущена с 1 января 2019 года. Учитывая, что большая половина, порядка 58%, жителей Кировской области, ранее «за мусор» вообще не платили, мы понимаем, что для успешного запуска новой системы потребуется объединить все силы всех органов власти. Депутаты стараются принимать взвешенные решения. Так, законопроект, вносящий изменения в региональный закон «Об отходах производства и потребления в Кировской области» рассматривали в двух чтениях, выслушав позиции всех фракций Законодательного собрания, мнения профильных министерств областного правительства и, самое главное, учитывая обращения граждан.

В итоге в ноябре был принят закон, перераспределяющий полномочия областных и местных органов власти в части обращения с отходами.

Так, к ведению органов местного самоуправления отнесли создание и содержание мест накопления твердых коммунальных отходов, заполнение соответствующего реестра мест накопления ТКО.