2018-12-17T16:08:32+03:00
Общество

В новогоднюю ночь в Кирове перекроют центральные улицы

Ограничения связаны с проведением праздничных мероприятий
Анна КРЮКОВА
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Движение будет перекрыто в районе Театральной площадиДвижение будет перекрыто в районе Театральной площадиФото: Михаил ФРОЛОВ
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С 31 декабря по 1 января центральные улицы в Кирове будут перекрыты. Кроме того, движение будет закрыто и в Нововятском районе. Информация об этом появилась в постановлении администрации города.

Так, водители не смогут проехать:

- по улице Карла Либкнехта от Спасской до Преображенской с 17.00 31 декабря до 03.00 1 января;

- по улице Карла Маркса от Преображенской до Спасской 1 января с 00.45 до 01.15 (кроме общественного транспорта);

- по нечетной стороне проспекта Строителей от улицы Индустриальной до улицы Конституции в Радужном 1 января с 00.00 до 04.00.

Кроме того, с 06.00 утра 31 декабря до 03.00 1 января нельзя будет парковаться в проезде на Театральную площадь у дома №63 по улице Карла Маркса.

Ограничения ожидают и Нововятск. Водители не смогут проехать со стороны улицы Советской 1 января с 00.00 до 04.00 утра.

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