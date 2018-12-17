В Кирове за долг в три миллиона рублей осудили экс-главу управляющей компании

17 Дек. 15:43 2018-12-17T17:14:55+03:00

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Ленинский районный суд признал виновной 49-летнюю кировчанку - бывшую главу управляющей компании. Женщина причинила ущерб ресурсоснабжающей организации на сумму более трех миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

- С января 2014 года по январь 2018 года кировчанка была директором ООО «УЭМ - КЧУС», - пояснили в ведомстве. - Женщина незаконно удерживала деньги, поступившие от потребителей, и не отправляла их ресурсоснабжающей организации АО «КТК».

В итоге, экс-руководителя УК приговорили к двум годам лишения свободы условно по ч. 2 ст. 165 УК РФ. Также женщине нужно будет выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Ущер, причиненный «ресурснику» кировчанка возместила.