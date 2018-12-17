Бывший мэр Кирова удостоился знака почетного гражданина города
Экс-мэр Кирова Василий Киселев получил знак почетного гражданина. Глава города Елена Ковалева вручила награду кировчанину на сцене ДК «Космос». Об этом сообщили в пресс-службе Кировской гордумы.
Депутаты решили присвоить Василию Алексеевичу почетное звание еще 31 октября по ходатайству городского совета ветеранов. Тогда 21 чиновник проголосовал «за», 9 человек были против.
Напомним, что Василия Киселева назначили исполняющим обязанности мэра Кирова в 1996 году. В марте 1997 года в городе прошли выборы, и Василий Алексеевич стал главой города уже без приставки «и.о.». В 2001 году его преизбрали повторно. В 2004 году он получил звание «Лучший мэр России».
В марте «Комсомолка» пообщалась со всенародно избранным мэром Кирова о переименовании города, Хрисанфе, Прокопе и пропавшем бюджете.