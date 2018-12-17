2018-12-17T13:59:20+03:00
Общество

Полиция разыскивает кировчанина, обокравшего кафе на Октябрьском проспекте

Мужчина вынес из заведения ценные вещи
Анна КРЮКОВА
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Мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: УМВД по Кировской областиМужчина попал на камеры видеонаблюдения. Фото: УМВД по Кировской области
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Сотрудники полиции разыскивают в Кирове мужчину, обокравшего кафе на Октябрьском проспекте. Подозреваемый зашел в служебное помещение заведения, пока там никого не было. Он осмотрел все приборы и вещи и вынес самое ценное. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- На вид мужчине 45-50 лет, полного телосложения, волосы короткие светлые, имеются лобные залысины, - рассказали о приметах подозреваемого в ведомстве. - Он был одет в куртку темного цвета с серыми вставками на плечах и светлым капюшоном, свитер черного цвета с глубоким вырезом, черные джинсы и черные ботинки.

Если вы узнали мужчину на кадрах видеозаписи, просьба сообщить об этом по телефонам: 56-60-20 или 02 (102 с мобильного телефона).

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