В Кировской области в 2018 году потратили 411 миллионов рублей на льготные лекарства

17 Дек. 13:44 2018-12-17T17:21:40+03:00

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На бесплатные лекарства для граждан в 2018 году было потрачено 411 миллионов рублей. Из этих средств больше половины профинансировано из региональной казны. Это на 19% больше, чем в предыдущем году. Тогда на льготные лекарства выделили порядка 375 миллионов рублей.

- На сегодняшний день ежедневно выдается в среднем 3114 рецептов, - рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. - К 1 декабря было выдано 1,148 миллионов рецептов на льготные лекарства, что больше, чем в прошлом году на 137 тысяч.

В регионе зарегистрированы 164 тысячи человек, которые могут получать медикаменты за счет федерального бюджета. Из них 81% так называемые «отказники». Эти люди предпочли отказаться от лекарства и получить денежную компенсацию.

В министерстве считают, что такое получается из-за незнания людей. Зачастую врачи выписывают пациентам лекарство одной торговой марки, а через некоторое время другой. Это происходит из-за того, что в закупках участвует большое количество наименований, и тендер выигрывают те компании, которые предоставляют самые дешевые лекарства. По большому счету, для пациентов ничего не меняется, ведь активное вещество остается тем же самым, но некоторые этого не понимают и отказываются от льготных медикаментов в пользу денежной выплаты.