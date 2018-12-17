2018-12-17T17:23:57+03:00
Происшествия

Кировчанин украл из магазина 4 бутылки алкоголя и подрался с охранником

Ранее мужчина уже был судим
Александр ЧАРУШИН
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Общая сумма ущерба превысила 1 500 рублейОбщая сумма ущерба превысила 1 500 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В минувший вторник, 11 декабря, на улице Щорса был ограблен магазин. ЧП произошло около 15.25 часов, на место сразу же выехал патруль Росгвардии. Когда силовики добрались до магазина, они увидели двух дерущихся мужчин. Один из них оказался охранником заведения, а другой - вором.

- Как выяснилось, ранее судимый 35-летний мужчина украл из магазина 4 бутылки с алкоголем, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Общая сумма ущерба превысила 1 500 рублей. Охранник лишь пытался остановить вора. Позднее мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее мы рассказывали историю пары кировчан: 40-летний мужчина и 31-летняя женщина похитили из магазина бутылку элитного алкоголя и пытались сдать ее в ломбард. Их задержали и передали полицейским.

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