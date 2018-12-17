2018-12-17T11:50:04+03:00
Происшествия

Кировчанин украл из магазина 4 бутылки алкоголя и подрался с охранником

Ранее мужчина уже был судим
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Общая сумма ущерба превысила 1 500 рублейОбщая сумма ущерба превысила 1 500 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В минувший вторник, 11 декабря, на улице Щорса был ограблен магазин. ЧП произошло около 15.25 часов, на место сразу же выехал патруль Росгвардии. Когда росгвардейцы оказались у магазина, они увидели двух дерущихся мужчин. Один из них оказался охранником заведения, а другой - вором.

- Как выяснилось, ранее судимый 35-летний мужчина открыто похитил из магазина 4 бутылки алкоголя, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Общая сумма ущерба превысила 1 500 рублей. Охранник лишь пытался остановить вора. Позднее мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее мы рассказывали историю пары кировчан: 40-летний мужчина и 31-летняя женщина похитили из магазина бутылку элитного алкоголя и пытались сдать ее в ломбард. Их задержали и передали полицейским.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция разыскивает кировчанина, обокравшего кафе на Октябрьском проспекте
В Кировской области в 2018 году потратили 411 миллионов рублей на льготные лекарства
Открытый турнир по плаванию прошел в Кирово-Чепецке
Попутчики украли из багажника «Гранты» охотничий карабин за 70 тысяч рублей и сбежали
На пилораме в Слободском районе рабочие получили ожоги 15% тела
На неделе в Кирове похолодает до -22 градусов
В Кирове 49-летняя женщина сдала в ломбард плиту, холодильник и телевизор из арендованной квартиры
Страшная авария на трассе в Сунском районе: двое погибли, пятеро в больнице
В центре Кирова на женщину упала сосулька: УК, не очистившую крышу, накажут
В Слободском пытались ограбить самую старую деревянную церковь
В Белохолуницком районе в ДТП погибло три человека
В Кирове третий день разыскивают 33-летнего мужчину
Команда КВН «Вятка» стала чемпионом Высшей лиги КВН
В Кирове на Октябрьском проспекте произошло тройное ДТП
Сегодня в Кирове пройдет восьмой Герценовский бал
КСП: в 2017 году подрядчики сорвали сроки при ремонте 60 дворов