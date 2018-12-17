Кировчанин украл из магазина 4 бутылки алкоголя и подрался с охранником

СЕГОДНЯ 11:50 2018-12-17T11:50:04+03:00

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В минувший вторник, 11 декабря, на улице Щорса был ограблен магазин. ЧП произошло около 15.25 часов, на место сразу же выехал патруль Росгвардии. Когда росгвардейцы оказались у магазина, они увидели двух дерущихся мужчин. Один из них оказался охранником заведения, а другой - вором.

- Как выяснилось, ранее судимый 35-летний мужчина открыто похитил из магазина 4 бутылки алкоголя, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Общая сумма ущерба превысила 1 500 рублей. Охранник лишь пытался остановить вора. Позднее мужчину передали сотрудникам полиции.

Ранее мы рассказывали историю пары кировчан: 40-летний мужчина и 31-летняя женщина похитили из магазина бутылку элитного алкоголя и пытались сдать ее в ломбард. Их задержали и передали полицейским.