2018-12-17T17:25:29+03:00
Происшествия

Попутчики украли из багажника «Гранты» охотничий карабин за 70 тысяч рублей и сбежали

Преступнику могут дать 7 лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Карабин был найден в доме попутчика. Фото: forum.guns.ruКарабин был найден в доме попутчика. Фото: forum.guns.ru
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На днях 35-летний житель Котельнича «подобрал» на дороге двух «голосовавших» людей, мужчину и женщину. В какой-то момент «Лада Гранта» забуксовала, и водитель пошел искать помощь. Когда владелец вернулся обратно к машине, попутчиков в ней уже не было, а из багажника пропал охотничий карабин «Вепрь-12 Молот» за 70 тысяч рублей. Сразу же после этого мужчина обратился в местную полицию.

- Вскоре одного из преступников удалось задержать, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Им оказался безработный 36-летний житель Котельнича, ранее он уже был судим. Против мужчины завели дело по ст. 226 УК РФ «Хищение оружия». Максимальное наказание по статье - 7 лет тюрьмы. Карабин у него изъяли. Самого владельца карабина, кстати, наказали за нарушение правил хранения и перевозки оружия.

На днях мы рассказывали о таксисте-иностранце, который «развел» кировчанина почти на 5 тысяч рублей. Мужчина получил пятитысячную купюру в качестве оплаты за поездку, а в ответ отдал пассажиру не деньги, а билеты «банка приколов». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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