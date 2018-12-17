2018-12-17T10:51:33+03:00
Происшествия

На пилораме в Слободском районе рабочие получили ожоги 15% тела

Мужчины пытались сами потушить огонь
Анна КРЮКОВА
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Причиной пожара стало короткое замыканиеПричиной пожара стало короткое замыканиеФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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В деревне Зотовы в субботу, 15 декабря, загорелась частная пилорама. Сначала в помещении вспыхнул деревообрабатыващий станок, затем огонь перекинулся на все здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.

- Пожар произошел около 14.00, - пояснили в ведомстве. - Большая часть сотрудников сразу же покинула помещение, однако двое 47-летних рабочих остались в здании, чтобы потушить огонь.

Однако самостоятельно справиться с возгоранием мужчины не смогли. Они получили ожоги лица, рук и ног первой степени. Рабочих госпитализировали в районную больницу.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в станке. Всего с огнем боролись 14 человек и 5 пожарных расчетов.

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