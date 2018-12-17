На пилораме в Слободском районе рабочие получили ожоги 15% тела
В деревне Зотовы в субботу, 15 декабря, загорелась частная пилорама. Сначала в помещении вспыхнул деревообрабатыващий станок, затем огонь перекинулся на все здание. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кировской области.
- Пожар произошел около 14.00, - пояснили в ведомстве. - Большая часть сотрудников сразу же покинула помещение, однако двое 47-летних рабочих остались в здании, чтобы потушить огонь.
Однако самостоятельно справиться с возгоранием мужчины не смогли. Они получили ожоги лица, рук и ног первой степени. Рабочих госпитализировали в районную больницу.
По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в станке. Всего с огнем боролись 14 человек и 5 пожарных расчетов.