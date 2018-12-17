На неделе в Кирове похолодает до -22 градусов

СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-17T10:38:35+03:00

В городе будет пасмурно и снежно

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Очередная рабочая неделя в Кирове окажется морозной и снежной. В понедельник днем ожидается - 5 градусов. Однако уже к вечеру в городе похолодает до -11 градусов. Во вторник в городе пройдет снег. Днем температура воздуха составит -14 градусов, ночью ожидается похолодание сразу до -20.

В среду в Кирове потеплеет на несколько градусов. Днем столбик термомтера покажет -13, ночью - 16 градусов.

Самым холодным днем на этой неделе станет четверг. С утра ожидается -14 градусов, ночью похолодает до -22 градусов. В пятницу кировчанам тоже придется одеться потеплее. Днем температура воздуха составит -18 градусов, ночью -21.