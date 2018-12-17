В Кирове 49-летняя женщина сдала в ломбард плиту, холодильник и телевизор из арендованной квартиры

17 Дек. 10:05 2018-12-17T17:37:01+03:00

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В Кирове завершен судебный процесс над 49-летней жительницей Сыктывкара. Весной 2017 года женщина сняла квартиру в доме по адресу ул. Лепсе, 7 в Кирове. А уже в сентябре-октябре квартиросъемщица решила незаконно обогатиться: женщина сдала в ломбард всю бытовую технику, которая находилась в жилище. Так, были проданы плита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, утюг и телевизор.

- Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 160 УК РФ «Растрата с причинением значительного ущерба», - сообщает прокуратура Кировской области. - Отметим, что ранее женщина уже была судима за убийство. С учетом этого ее приговорили к трем годам колонии общего режима. К тому же, преступница выплатит хозяину квартиры всю сумму ущерба.

Напомним, аналогичное ЧП произошло и в доме на улице Жуковского. 33-летний уголовник арендовал квартиру и вынес из нее часть бытовой техники. Мужчину осудили на два года колонии с выплатой ущерба потерпевшему.