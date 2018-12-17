2018-12-17T09:34:41+03:00
Происшествия

Страшная авария на трассе в Сунском районе: двое погибли, пятеро в больнице

Одна из пострадавших пенсионерок скончалась в карете «скорой»
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 16 декабря, на трассе в Сунском районе столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-21130. Авария случилась в 12.25 часов на 81-м километре дороги, ведущей из Кирова в Вятские Поляны. По предварительной информации, 50-летняя женщина за рулем «Гранты» не справилась с управлением, выехала на «встречку» и на полной скорости врезалась в ВАЗ.

- 71-летняя пассажирка «Гранты» от полученных травм скончалась на месте, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 82-летняя пассажирка ВАЗа скончалась по пути в больницу. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести: оба водителя, 63-летний пенсионер, 46-летний мужчина и 17-летний молодой человек.

Автоинспекторы устанавливают детали этой трагедии. Напомним, за несколько часов до этого ДТП в Белохолуницком районе унесло жизни еще троих кировчан. Личность одного из них устанавливается.

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