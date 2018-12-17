2018-12-17T09:52:22+03:00
Происшествия

В центре Кирова на женщину упала сосулька: УК, не очистившую крышу, накажут

Женщина получила ушиб головы
Александр ЧАРУШИН
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УК обязаны очищать крыши домов от снега, наледи и сосулекУК обязаны очищать крыши домов от снега, наледи и сосулекФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вчера, 16 декабря, в Кирове произошло первое в этом сезоне ЧП, связанное со сходом снега и сосулек с крыш. В 14.15 часов сотрудники «скорой» сообщили в Единую дежурно-диспетчерскую службу, что в центре города на женщину упала сосулька. Все случилось у дома по адресу ул. Розы Люксембург, 84. Сосулька приземлилась прямо на голову 45-летней кировчанки.

- Женщина получила ушиб головы, - сообщает пресс-служба города Кирова. - К счастью, травма оказалась не столь серьезной, от госпитализации кировчанка отказалась. Установлено, что дом, с крыши которого упала сосулька, обслуживает УК «Актив-комфорт О.Р.».

Сити-менеджер Илья Шульгин подчеркнул, что данные об этом ЧП уйдут в Госжилинспекцию и прокуратуру. «Актив-комфорт» понесет ответственность.

Напомним, прошлой зимой снег, наледь и сосульки не раз падали с крыш домов и травмировали кировчан. В одном из этих ЧП пострадала 12-летняя девочка. Также сошедшие с крыш снежные глыбы повредили свыше десятка автомобилей в Кирове.

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