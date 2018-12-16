2018-12-16T14:03:31+03:00
Происшествия

В Слободском пытались ограбить самую старую деревянную церковь

Задержаны двое молодых людей: совпали отпечатки следов под окнами Михаила Архангела
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: travel-s-child.ruФото: travel-s-child.ru
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Задержали двоих молодых людей сотрудники Росгвардии на улице. Парни пытались сбежать от автомобиля патруля. Однако, росгвардейцы задержали молодых людей. Окаалось, что обувь одного из них совпадает с отпечатками следов у храма Михаила Архангела.

- 11 декабря около 11 часов ночи на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации из церкви Михаила Архангела, расположенной на Соборной площади районного центра, - рассказали в Росгвардии по Кировской области. - Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыла на место происшествия. В ходе первичного осмотра объекта стражи правопорядка обнаружили, что на резных деревянных воротах отогнут лист фанеры и оборваны провода сигнализации. На снегу имелись свежие следы обуви с четким рисунком протектора подошвы.

Молодые люди отказалсь говорить с сотрудниками Росгвардии. Они были задержаны и переданы сотрудникам полиции.

КСТАТИ

Церковь Михаила Архангела - самая стариннаяя деревянная в Кировской области. Построена в 1610 году. Уникальность ее в том,что она построена без единого гвоздя. На данный момент не действует.

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