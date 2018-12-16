В Слободском пытались ограбить самую старую деревянную церковь
Задержали двоих молодых людей сотрудники Росгвардии на улице. Парни пытались сбежать от автомобиля патруля. Однако, росгвардейцы задержали молодых людей. Окаалось, что обувь одного из них совпадает с отпечатками следов у храма Михаила Архангела.
- 11 декабря около 11 часов ночи на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании охранно-пожарной сигнализации из церкви Михаила Архангела, расположенной на Соборной площади районного центра, - рассказали в Росгвардии по Кировской области. - Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии незамедлительно прибыла на место происшествия. В ходе первичного осмотра объекта стражи правопорядка обнаружили, что на резных деревянных воротах отогнут лист фанеры и оборваны провода сигнализации. На снегу имелись свежие следы обуви с четким рисунком протектора подошвы.
Молодые люди отказалсь говорить с сотрудниками Росгвардии. Они были задержаны и переданы сотрудникам полиции.
КСТАТИ
Церковь Михаила Архангела - самая стариннаяя деревянная в Кировской области. Построена в 1610 году. Уникальность ее в том,что она построена без единого гвоздя. На данный момент не действует.