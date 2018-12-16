В Белохолуницком районе в ДТП погибло три человека

СЕГОДНЯ 13:41 2018-12-16T13:41:42+03:00

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Сегодня утром в Белохолуницком районе погибло трое мужчин: водитель автомобиля «Фольксваген-Транспортет» и два его пассажира (мужчина 20 лет, личность второго мужчины устанавливается).

Трагедия случилась в 9 часов 5 минут на 714 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь.

- По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Транспортер», двигаясь со стороны Омутнинска в сторону Белой Холуницы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Камаз», - сообщают подробности в УМВД России по Кировской области.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.