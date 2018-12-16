2018-12-16T12:46:29+03:00
Общество

В Кирове третий день разыскивают 33-летнего мужчину

К поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт»
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Александра Юферева ищут три дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirovАлександра Юферева ищут три дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
Изменить размер текста:

12 декабря 33-летний Александр Юферев ушел из дома. С этого дня родные и близкие не могут его найти - на связь молодой мужчина не выходит. Родные подали заявление в полицию. К поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». По информации волонтеров, он мог уехать в Нижегородскую область.

Приметы Александра Юферева: рост 173 см, нормальное телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в синюю легкую куртку, синие джинсы, черные ботинки, черную кофту и синюю шапку.

Если у вас есть какая-либо информация об Александре, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»