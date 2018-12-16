2018-12-16T12:46:29+03:00
Общество

В Кирове третий день разыскивают 33-летнего мужчину

К поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт»
Алена ЗАЙЦЕВА
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Александра Юферева ищут три дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirovАлександра Юферева ищут три дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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12 декабря 33-летний Александр Юферев ушел из дома. С этого дня родные и близкие не могут его найти - на связь молодой мужчина не выходит. Родные подали заявление в полицию. К поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». По информации волонтеров, он мог уехать в Нижегородскую область.

Приметы Александра Юферева: рост 173 см, нормальное телосложение, короткие светло-русые волосы, голубые глаза. Был одет в синюю легкую куртку, синие джинсы, черные ботинки, черную кофту и синюю шапку.

Если у вас есть какая-либо информация об Александре, позвоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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