2018-12-16T00:00:30+03:00
Звезды

Команда КВН «Вятка» стала чемпионом Высшей лиги КВН

Кировчане получили максимальные баллы, а с ними и золотые медали
Александр ЧАРУШИН
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Фото: t.me/shpenkovФото: t.me/shpenkov
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Сегодня, 15 декабря, в московском «Крокус Сити Холле» прошел финал Высшей лиги КВН. В главной игре сезона приняли участие шесть команд: «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь), «Раисы» (Иркутск), «Русская дорога» (Армавир), «Так-то» (Красноярск), «Борцы» (Сургут) и «Вятка», представляющая Кировскую область.

Команда КВН "Вятка" - чемпион Высшей лиги 2018!.Видео: Надежда Солдатова vk.com/supervyatka

Команды сыграли три конкурса: «приветствие» и «музыкальный фристайл». В «приветствии» капитаны команд также прочитали свои монологи. Отметим, что в этом конкурсе «Вятки» участвовал лично губернатор Кировской области Игорь Васильев. А в «музыкальном фристайле» на одной сцене с «Вяткой» оказались классик юмора Михаил Марфин, музыкант Алексей Кортнев и звезда телеканала ТНТ Дмитрий Кожома.

Игорь Васильев лично принял участие в выступлении кировчан. Фото: t.me/shpenkov

Игорь Васильев лично принял участие в выступлении кировчан. Фото: t.me/shpenkov

По итогу игры кировчане набрали максимальный балл, заняли первое место и стали первыми чемпионами Высшей лиги КВН из нашего региона. Дата и время телевизионного эфира игры пока не утверждены.

Напомним, изначально «Вятке» не удалось пройти в финал сезона Высшей лиги напрямую, и кировчане были вынуждены сыграть в дополнительной игре, «Кубке мэра Москвы».

А одним из самых популярных выступлений всех участников Высшей лиги в 2018 году стал видеоклип «Вятки», созданный по мотивам фильмов «Брат» и «Брат-2». В интервью «Комсомолке» актеры команды рассказали о том, как создавался этот клип.

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