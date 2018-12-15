2018-12-15T14:17:25+03:00
Происшествия

В Кирове на Октябрьском проспекте произошло тройное ДТП

Иномарка врезалась в железный забор
Алена ЗАЙЦЕВА
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Фото: auto43.ruФото: auto43.ru
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Авария произошла в пятницу у Авиационного техникума.

- По словам очевидцев, водитель на автомобиле Mercedes двигался за ВАЗ-2109. Водитель на «девятке» сделал «неожиданный маневр» без поворотника, а водитель «Мерса» среагировав, вылетел на тротуар, - сообщает сайт auto43.ru - Забор хорошенько вогнуло, из людей сильно никто не пострадал.

Иномарка зацепила еще один автомобиль - «двенадцатую». На место ДТП приезжали автоинспекторы. На данный момент идет расследование — кто прав, а кто нет в этой аварии.

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