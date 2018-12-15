15 Дек. 13:50 2018-12-16T00:27:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в библиотеке имени Герцена дамы и кавалеры в нарядах XIX века закружатся в вихре танца. Как нам рассказали организаторы — общество исторического танца «Триумф», - приглашено порядка 150 участников. Причем, 100 — из Кирова и 50 — гости из Питера, Москвы, Казани, Ижевска.

Для зрителей - вход бесплатный.

Стати в этом году танцевать дамы и кавалеры будут под музыку, исполненную Вятским симфоническим оркестром. 50 музыкантов будут играть вальсы, котильоны, кадрили более двух часов.

Начало - в 17.00. Бал продлится шесть часов.