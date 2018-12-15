Сегодня в Кирове пройдет восьмой Гереценовкий бал
Он соберет 150 участников
Бал соберет порядка 150 участников. Фото: общество исторического танца "Триумф"
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Сегодня в библиотеке имени Герцена дамы и кавалеры в нарядах XIX века закружатся в вихре танца. Как нам рассказали организаторы — общество исторического танца «Триумф», - приглашено порядка 150 участников. Причем, 100 — из Кирова и 50 — гости из Питера, Москвы, Казани, Ижевска.
Для зрителей — вход бесплатный.
Стати в этом году танцевать дамы и кавалеры будут под музыку, исполненную Вятским симфоническим оркестром. 50 музыкантов будут играть вальсы, котильоны, кадрили более двух часов.
Начало — в 17.00. Бал продлится шесть часов.