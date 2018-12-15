2018-12-15T13:50:51+03:00
Звезды

Сегодня в Кирове пройдет восьмой Гереценовкий бал

Он соберет 150 участников
Алена ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Бал соберет порядка 150 участников. Фото: общество исторического танца "Триумф"Бал соберет порядка 150 участников. Фото: общество исторического танца "Триумф"
Изменить размер текста:

Сегодня в библиотеке имени Герцена дамы и кавалеры в нарядах XIX века закружатся в вихре танца. Как нам рассказали организаторы — общество исторического танца «Триумф», - приглашено порядка 150 участников. Причем, 100 — из Кирова и 50 — гости из Питера, Москвы, Казани, Ижевска.

Для зрителей — вход бесплатный.

Стати в этом году танцевать дамы и кавалеры будут под музыку, исполненную Вятским симфоническим оркестром. 50 музыкантов будут играть вальсы, котильоны, кадрили более двух часов.

Начало — в 17.00. Бал продлится шесть часов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове на Октябрьском проспекте произошло тройное ДТП
КСП: в 2017 году подрядчики сорвали сроки при ремонте 60 дворов
Погода в Кирове на выходные: в субботу резко похолодает
Сеть Wi-Fi «Ростелекома» для бизнеса насчитывает уже 26 тысяч точек доступа
Мама 4-летней девочки из Кирово-Чепецка не один раз избивала дочь
В Кирово-Чепецке нашли потерявшуюся семилетнюю девочку
В Кирово-Чепецком районе в ДТП погиб водитель бензовоза
Кировские власти планируют купить ледозаливочную машину за 7,6 миллиона рублей
В Кирове из-за замыкания в водонагревателе загорелась квартира
После массового отравления учащихся в отношении руководства школы в Кирсе возбудили уголовное дело
В Кировской области до 2024 года отремонтируют почти 700 км дорог
«Новогодний шар удачи» от «Ростелекома» превращает бонусы в подарки к любимому празднику
Дети из Кирса пожаловались на еду в школьной столовой
В Кирове таксист-иностранец дал сдачу «билетами банка приколов»
Кировские дороги расчищают от снега всего 30 единиц техники
Родителей 4-летней избитой девочки из Кирово-Чепецка могут лишить прав
На трассе «Вятка» грузовик «подмял» под себя BMW. Водителя «легковушки» не успели спасти
На новогоднем оформлении Кирова сэкономят 2,23 миллиона рублей
Трое 19-летних студентов из Воркуты зарабатывали на жизнь продажей наркотиков в Кирове
Утром в Кирово-Чепецком районе в ДТП погиб водитель бензовоза
Мэрия: в праздники проблем с вывозом мусора в Кирове не возникнет
В Кирово-Чепецке полиция привезла в больницу избитую четырехлетнюю девочку