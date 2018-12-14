КСП: в 2017 году подрядчики сорвали сроки при ремонте 60 дворов

14 Дек. 16:23 2018-12-14T16:23:26+03:00

Деньги администрация Кирова перечисляла вовремя, а вот подрядчик выполнять условия контракта не торопился Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В прошлом году в Кирове по программе «Формирование современной городской среды» отремонтировали 65 дворов. На работы из городской казны выделили 109,8 млн руб. Контрольно-счетная палата проверила, куда и когда тратились деньги, а результаты аудита представила депутатам Гордумы.

По мнению ревизоров 2,2 миллиона, направленных на озеленение придомовых территорий (подготовка почвы, посев газонов), потратили зря. Эти работы не являются к основными и должны проходить при участии жильцов близлежащих домов.

- Таким образом, средства были использованы на выполнение работ, которые не относятся к полномочиям города. Значит, это неправомерные расходы, - заключила председатель городской Контрольно-счетной палаты Елена Мерзлякова.

Проверка КСП также показала, что подрядчики в большинстве случаев не выполняли работы в срок. Если быть точными, то в 60 случаях из 65, дворы отремонтировали с опозданием. При этом городская администрация не спешила прибегать к штрафным санкциям, и с опозданиям направляла претензии или не делала этого вовсе.

Примечательно, что вся оплата производилась вовремя.

Заметим, что КСП не ограничилась проверкой документов и проверила шесть дворов, благоустроенных за казенный счет. Разумеется, на местах выявились дополнительные «несоврешенства». Например, во дворах по улицам Чапаева, 8 а и Комсомольской, 97 местами треснул свежеуложенный асфальт. В подвале дома на Красноармейской, 1 аудиторы нашли информационный щит и скамью, которые купили за счет городского бюджета. В итоге 10 тысяч 600 рублей потрачены впустую.

У дома по улице Производственной, 14 собирались установить пешеходные ограждения, но только на намерениях и остановились – ограждения до сих пор не поставлены. Зато казенные деньги на это по бумагам потрачены.

Тем не менее, недочеты не помешали завершить программу.

- В целом реализация программы «Формирование современной городской среды» на 1 января достигла целевых показателей, - подытожила Елена Георгиевна.

Однако депутатов не устроило, что администрация оплачивала некачественные ремонты из городского бюджета.

Начальник отдела благоустройства Дмитрий Печенкин заметил, что все нарушения были установлены после приемки дворов.

- Ни один объект не был сдан без строительно-технического надзора и соответствующего заключения, - пояснил Дмитрий Александрович.

Однако, все документы, где записаны нарушения, КСП отправила в прокуратуру.