2018-12-14T16:24:58+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на выходные: в субботу резко похолодает

Ночью будет морозно
Евгений ДЕМИХОВ
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Мороз может продержаться до конца следующей неделиМороз может продержаться до конца следующей неделиФото: Мария ЛЕНЦ
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Кировская область находится под влиянием Скандинавского антициклона. Именно он принесет в регион заморозки. Под его воздействием еще, как минимум, неделю воздух в области будет сухим и морозным.

А перемен следует ожидать уже в ближайшие два дня. Если сегодня, 14 декабря, на улице относительно тепло, то завтра кировчан ждет морозец. В ночь на 15 декабря температура воздуха опустится до -12...-13 градусов. Днем в субботу она будет держаться на уровне -11...-12 градусов, а к вечеру морозец сбавит «обороты» до -8 градусов.

В ночь с 15 на 16 декабря и утром в воскресенье столбик термометра покажет около -6...-7 градусов. Вечером температура на улице будет аналогичной.

Кстати, с сегодняшнего вечера и на все выходные, по прогнозам сервиса Яндекс.Погода ожидаются небольшие снегопады. Ветер в выходные будет слабый - до двух метров в секунду.

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