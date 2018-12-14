2018-12-14T12:51:19+03:00
Происшествия

Мама 4-летней девочки из Кирово-Чепецка не один раз избивала дочь

Женщина сама в этом призналась следователям
Евгений ДЕМИХОВ
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На мать четырехлетней девочки завели уголовное, ее могут посадить в тюрьмуНа мать четырехлетней девочки завели уголовное, ее могут посадить в тюрьмуФото: Тимур ХАНОВ
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Синяки на теле ребенка обнаружили воспитатели детского сада. Они-то и дали наводку полиции на семью. После проверки девочку забрали из семьи. Сегодня, 14 декабря, стало известно, что на мать малышки завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК «Истязание малолетнего».

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Также устанавливаются причины побоев. Во время допроса матери, она призналась, что подобные инциденты совершались неоднократно.

В ближайшее время будет решен вопрос о лишении отца и матери этой девочки родительских прав.

Что делал отец, когда мать била дочь и почему не остановил ее, пока что неизвестно.

Если женщину признают виновной, то ей грозит до семи лет лишения свободы.

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