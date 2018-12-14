Мама 4-летней девочки из Кирово-Чепецка не один раз избивала дочь
Синяки на теле ребенка обнаружили воспитатели детского сада. Они-то и дали наводку полиции на семью. После проверки девочку забрали из семьи. Сегодня, 14 декабря, стало известно, что на мать малышки завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК «Истязание малолетнего».
- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Также устанавливаются причины побоев. Во время допроса матери, она призналась, что подобные инциденты совершались неоднократно.
В ближайшее время будет решен вопрос о лишении отца и матери этой девочки родительских прав.
Что делал отец, когда мать била дочь и почему не остановил ее, пока что неизвестно.
Если женщину признают виновной, то ей грозит до семи лет лишения свободы.