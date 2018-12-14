2018-12-14T12:28:06+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке нашли потерявшуюся семилетнюю девочку

Она ушла гулять с друзьями и не позвонила родителям, потому что разрядился телефон
Евгений ДЕМИХОВ
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Девочку нашли сотрудники Росгвардии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской областиДевочку нашли сотрудники Росгвардии. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Кировской области
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В среду, 12 декабря, в полицию Киров-Чепецка позвонила взволнованная семейная пара. Их семилетняя дочка не вернулась из школы, а на звонки не отвечала. Девочка должна была прийти домой в 12.45.

- В 13.45 мама пропавшей сообщила о пропаже, - рассказали в Росгвардии по Кировской области. - Школьница не отвечала на звонки. Ее отец отправился на личном авто искать по городским улицам. Оперативный дежурный передал ориентировку всем нарядам.

Поиски всем миром увенчались успехом. Отряд задержания Росгвардии заметил похожую по приметам девочку на улице Карла Маркса. Силовики пообщались со школьницей и выяснили, что это именно она. Ребенок объяснил, что после школы захотелось погулять с подружками, а предупредить родителей не получилось, потому что телефон разрядился.

Девочку привезли родителям в целости и сохранности.

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