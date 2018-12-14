В Кирово-Чепецке нашли потерявшуюся семилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-14T12:28:06+03:00

Она ушла гулять с друзьями и не позвонила родителям, потому что разрядился телефон

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В среду, 12 декабря, в полицию Киров-Чепецка позвонила взволнованная семейная пара. Их семилетняя дочка не вернулась из школы, а на звонки не отвечала. Девочка должна была прийти домой в 12.45.

- В 13.45 мама пропавшей сообщила о пропаже, - рассказали в Росгвардии по Кировской области. - Школьница не отвечала на звонки. Ее отец отправился на личном авто искать по городским улицам. Оперативный дежурный передал ориентировку всем нарядам.

Поиски всем миром увенчались успехом. Отряд задержания Росгвардии заметил похожую по приметам девочку на улице Карла Маркса. Силовики пообщались со школьницей и выяснили, что это именно она. Ребенок объяснил, что после школы захотелось погулять с подружками, а предупредить родителей не получилось, потому что телефон разрядился.

Девочку привезли родителям в целости и сохранности.