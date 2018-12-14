2018-12-14T12:31:26+03:00
Общество

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погиб водитель бензовоза

Грузовик съехал в кювет и ударился в столб
Евгений ДЕМИХОВ
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Грузовик с пустой цистерной врезался в столб. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской областиГрузовик с пустой цистерной врезался в столб. Фото: УГИБДД УМВД по Кировской области
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Авария произошла вчера, 13 декабря 2018 года, в семь утра на трассе Киров - Малмыж - Вятские Поляны. Полиция предполагает, что водитель не справился с управлением, из-за чего грузовик занесло.

- «Мерседес» съехал в кювет и ударился о две опоры линии электропередач, - рассказали в ГИБДД по Кировской области. - В результате происшествия 47-летний водитель погиб. Других пострадавших нет.

Как пояснили силовики, цистерна бензовоза была пустая.

Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза. Специалисты проверяют, наступила ли смерть от столкновения или были другие причины. Кроме того, экспертам предстоит выяснить, в каком состоянии водитель сел за руль.

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