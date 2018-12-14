2018-12-14T11:06:10+03:00
Общество

Кировские власти планируют купить ледозаливочную машину за 7,6 миллионов рублей

Данная заявка появилась на сайте госзакупок
Елизавета Захарова
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В дальнейшем машину можно будет использовать и для заливки других городских катков. Фото: grokiskis.ltВ дальнейшем машину можно будет использовать и для заливки других городских катков. Фото: grokiskis.lt
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Кировская подрядная компания «Гордормостстрой» объявила аукцион на покупку в лизинг (в рассрочку) машины ледозаливочной машины, а именно WM Pinguino LPG. Начальную цену назначали размером в 7 679 704 рублей.

Сам аукцион состоится 20 декабря. А доставить технику в город необходимо будет в течение 30 дней.

Дорогостоящее оборудование требуется городу для качественной заливки городских катков и грамотного содержания их в течении всей зимы.

Напомним, что в городе открывается три катка под открытым небом: традиционный на Театральной площади, и два новых: на пешеходной части улицы Спасской и у нового манежа в Вересниках.

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