Кировские власти планируют купить ледозаливочную машину за 7,6 миллионов рублей
Данная заявка появилась на сайте госзакупок
В дальнейшем машину можно будет использовать и для заливки других городских катков. Фото: grokiskis.lt
Изменить размер текста:
Кировская подрядная компания «Гордормостстрой» объявила аукцион на покупку в лизинг (в рассрочку) машины ледозаливочной машины, а именно WM Pinguino LPG. Начальную цену назначали размером в 7 679 704 рублей.
Сам аукцион состоится 20 декабря. А доставить технику в город необходимо будет в течение 30 дней.
Дорогостоящее оборудование требуется городу для качественной заливки городских катков и грамотного содержания их в течении всей зимы.
Напомним, что в городе открывается три катка под открытым небом: традиционный на Театральной площади, и два новых: на пешеходной части улицы Спасской и у нового манежа в Вересниках.