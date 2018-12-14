В Кирове из-за замыкания в водонагревателе загорелась квартира

14 Дек. 10:44 2018-12-14T10:44:33+03:00

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Огнеборцы получили сигнал о возгорании сегодня, 14 декабря, в 1.36 ночи. Уже через девять минут, в 1.45, они прибыли на место ЧП на улицу Карла Либкнехта, 80. Огонь потушили за пять минут.

- По предварительным данным пожар начался из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования, - пояснили в ОД ОНДПР города Кирова. - Произошло короткое замыкание в водонагревателе. Сам электроприбор пострадал от огня. Также в ванной, где он был установлен, оплавился натяжной потолок и закоптились стены.

По приблизительным подсчетам, общая сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Хозяйка квартиры не пострадала.

Кстати, в тушении пожара принимали участие две автоцистерны и команда из восьми человек.