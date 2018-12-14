В Кировской области до 2024 года отремонтируют почти 700 км дорог

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-14T09:49:55+03:00

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В 2019 году начнется региональный этап федерального проекта по благоустройству дорожной сети. По программе «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать почти 700 километров дорог.

- По завершении проекта в области доля дорожных сетей регионального и межмуниципального значения, отремонтированная до нормативного состояния, увеличится с 24 до 50,2%, - рассказали в правительстве Кировской области. - Планируется уменьшить процент дорог, которые работают в режиме перегрузки. До 2024 года будет отремонтировано 683,6 километров дорожной сети.

За пять лет работы пройдут на 42 объектах. В правительстве уже составили список дорог, которые нуждаются в ремонте. В их числе следующие участки: Вятские Поляны - Кукмор, Юрья - Великорецкое, Даровской - Опарино, Белая Холуница - Кирс, Киров - Стрижи - Оричи, Фаленки — Уни и другие.