В Кирове таксист-иностранец дал сдачу «билетами банка приколов»

13 Дек. 18:17 2018-12-13T18:17:47+03:00

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21-летний молодой человек дал сдачу своему клиенту ненастоящими деньгами. 44-летний кировчанин в три часа ночи возвращался домой на такси. Он расплатился с водителем пятитысячной купюрой, а на сдачу получил закладки для книжек.

- Подозреваемого нашли, им оказался иностранный гражданин, который находится в России на законных основаниях, - поделились подробностями в УМВД по Кировской области. - Полицейские во время обыска нашли еще несколько десятков «билетов банка приколов».

Молодой человек признался в совершенном преступлении. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас таксист находится под подпиской о невыезде.