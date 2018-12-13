2018-12-13T18:17:47+03:00
Происшествия

В Кирове таксист-иностранец дал сдачу «билетами банка приколов»

На него завели уголовное дело за мошенничество
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
У таксиста нашли десятки ненастоящих купюрУ таксиста нашли десятки ненастоящих купюрФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

21-летний молодой человек дал сдачу своему клиенту ненастоящими деньгами. 44-летний кировчанин в три часа ночи возвращался домой на такси. Он расплатился с водителем пятитысячной купюрой, а на сдачу получил закладки для книжек.

- Подозреваемого нашли, им оказался иностранный гражданин, который находится в России на законных основаниях, - поделились подробностями в УМВД по Кировской области. - Полицейские во время обыска нашли еще несколько десятков «билетов банка приколов».

Молодой человек признался в совершенном преступлении. На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас таксист находится под подпиской о невыезде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24