2018-12-13T18:00:06+03:00
Общество

Кировские дороги расчищают от снега всего 30 единиц техники

В ста деревнях и слободах жалуются на плохую работу подрядчиков
Евгений ДЕМИХОВ
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Матери с коляской передвигаться по такой улице почти нереально. Фото: vk.com/mkr_raduzhnyМатери с коляской передвигаться по такой улице почти нереально. Фото: vk.com/mkr_raduzhny
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За два дня в администрации города приняли 118 жалоб от населения на некачественную очистку улиц. Во многие населенные пункты техника подрядчиков не заходила вовсе или работает там нерегулярно.

- В снегу парки, скверы и даже набережная, к которой раньше замечаний не было, - возмутился работой подрядчиков глава администрации Кирова Илья Шульгин. - И это еще не было обильных снегопадов. Чего сидим, кого ждем? Увеличить количество техники и докладывать мне каждые три часа о ситуации.

До планерки, которая прошла 12 декабря, в городе работало 30 единиц техники.

Кстати, жители Радужного жаловались на качество уборки снега в микрорайоне, а точнее, на отсутствие этой уборки. Самые большие претензии к проспекту Строителей и улице Индустриальной. Там обычным пешеходам идти трудно, а уж о матерях с колясками и пожилых людях говорить нечего.

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