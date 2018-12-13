Кировские дороги расчищают от снега всего 30 единиц техники

13 Дек. 17:59 2018-12-13T18:00:06+03:00

Матери с коляской передвигаться по такой улице почти нереально. Фото: vk.com/mkr_raduzhny

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За два дня в администрации города приняли 118 жалоб от населения на некачественную очистку улиц. Во многие населенные пункты техника подрядчиков не заходила вовсе или работает там нерегулярно.

- В снегу парки, скверы и даже набережная, к которой раньше замечаний не было, - возмутился работой подрядчиков глава администрации Кирова Илья Шульгин. - И это еще не было обильных снегопадов. Чего сидим, кого ждем? Увеличить количество техники и докладывать мне каждые три часа о ситуации.

До планерки, которая прошла 12 декабря, в городе работало 30 единиц техники.

Кстати, жители Радужного жаловались на качество уборки снега в микрорайоне, а точнее, на отсутствие этой уборки. Самые большие претензии к проспекту Строителей и улице Индустриальной. Там обычным пешеходам идти трудно, а уж о матерях с колясками и пожилых людях говорить нечего.