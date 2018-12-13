Родителей 4-летней избитой девочки из Кирово-Чепецка могут лишить прав
Силовики организовали доследственную проверку. Они выясняют, откуда у девочки синяки, о которых воспитали сообщили в ПДН.
- На теле девочки обнаружены только синяки, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Других повреждений нет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 117 «Истязание малолетнего». В настоящее время ребенок изъят из семьи.
Если родителей признают виновными их могут лишить родительских прав и лишить свободы на срок до семи лет.
Напомним, что в одну из кирово-чепецких больниц полиция привезла четырехлетнюю девочку. У девочки с собой не было почти никаких вещей. Жители города собрали для нее одежду, игрушки и фрукты.