2018-12-13T17:24:00+03:00
Происшествия

Родителей 4-летней избитой девочки из Кирово-Чепецка могут лишить прав

Девочку изъяли из семьи
Евгений ДЕМИХОВ
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Родителям грозит не только лишение родительских прав, но и свободыРодителям грозит не только лишение родительских прав, но и свободыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Силовики организовали доследственную проверку. Они выясняют, откуда у девочки синяки, о которых воспитали сообщили в ПДН.

- На теле девочки обнаружены только синяки, - рассказали в СУ СКР по Кировской области. - Других повреждений нет. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 117 «Истязание малолетнего». В настоящее время ребенок изъят из семьи.

Если родителей признают виновными их могут лишить родительских прав и лишить свободы на срок до семи лет.

Напомним, что в одну из кирово-чепецких больниц полиция привезла четырехлетнюю девочку. У девочки с собой не было почти никаких вещей. Жители города собрали для нее одежду, игрушки и фрукты.

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