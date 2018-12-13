2018-12-13T16:01:12+03:00
Происшествия

На трассе «Вятка» грузовик «подмял» под себя BMW. Водителя «легковушки» не успели спасти

«Комсомолка» рассказывает об аварии со слов ее виновника
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 12 декабря, в ДТП на трассе «Вятка» в Орловском районе грузовик «Фредлайнер» врезался в легковой автомобиль BMW. Водитель «легковушки» скончался на месте. Авария случилась в 20.40 часов. В УГИБДД УМВД России по Кировской области «Комсомолке» рассказали об этом ЧП со слов 45-летнего виновника аварии.

Водитель «Фредлайнера» с грузом ехал из Мурыгино в Саранск. На трассе было темно и шел снег, а дорога была покрыта наледью. На крутом повороте перед рекой Моломой 45-летний мужчина начал сбрасывать скорость, однако грузовик все равно «несло» прямо по трассе. В это время по «встречке» ехал легковой BMW под управлением 44-летнего мужчины. Избежать аварии водителю грузовика не удалось.

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Машины столкнулись «лоб в лоб». «Фредлайнер» в итоге спихнул BMW в кювет и «подмял» под себя переднюю часть встречной машины. Водитель «Фредлайнера» пытался оказать 44-летнему пострадавшему первую помощь. Мимо проезжал экипаж «скорой» - медики остановились и попытались спасти мужчину, однако безуспешно. От полученных травм водитель BMW скончался на месте.

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Отметим, что сам виновник аварии был трезвым, в аварии он не пострадал. Мужчина признает свою вину и готов понести наказание.

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