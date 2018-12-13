2018-12-13T18:15:55+03:00
Общество

На новогоднем оформлении Кирова сэкономят 2,23 миллиона рублей

Подрядчиком выступит казанская рекламно-производственная компания
Елизавета Захарова
Поделиться:
В прошлом году подрядчик начал работы в конце ноябряВ прошлом году подрядчик начал работы в конце ноябряФото: Елизавета Захарова
Изменить размер текста:

Новогодним оформлением в Кирове станет казанская рекламно-производительная «Арт-Студия». Все работы она выполнит за 13 миллионов 670 тысяч рублей. А это значит, что на украшении главной городской площади будет сэкономлено более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, что по контракту подрядчик обязуется установить ель, новогодние горки, фигуры из льда и снега, залить каток, обустроить ледяной лабиринт и ледовый аттракцион, поставить ограждение для фонтана, а также сделать световое оформление города.

Все работы необходимо выполнить до 25 декабря. Убрать все новогодние украшения подрядчик должен будет до 1 марта.

Отметим, что «Арт-студия» обошла одну организацию, предлагавшие свои услуги за 13,75 миллионов рублей. А уже сегодня, 13 декабря, площадь очистили от снега, к ней подъехала спецтехника, а в центре установили основание для главной елки области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кирове таксист-иностранец дал сдачу «билетами банка приколов»
Кировские дороги расчищают от снега всего 30 единиц техники
Родителей 4-летней избитой девочки из Кирово-Чепецка могут лишить прав
На трассе «Вятка» грузовик «подмял» под себя BMW. Водителя «легковушки» не успели спасти
Трое 19-летних студентов из Воркуты зарабатывали на жизнь продажей наркотиков в Кирове
Утром в Кирово-Чепецком районе в ДТП погиб водитель бензовоза
Мэрия: в праздники проблем с вывозом мусора в Кирове не возникнет
В Кирово-Чепецке полиция привезла в больницу избитую четырехлетнюю девочку
На трассе «Нексия» врезалась в дерево. Водителя госпитализировали с переломами, двое детей получили травмы
15-летний кировчанин стал чемпионом мира по карате
В баре на Красина поймали уголовника, укравшего телефон у посетителя
Владелец кафе на Центральном рынке оштрафован на 400 тысяч рублей
200 человек ликвидировали аварию на железной дороге в Подосиновском районе
Кировская «Родина» потерпела восьмое поражение в сезоне
Завод на окраине Кирова заволокло густым дымом
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
«Исцеление от порчи» обошлось пенсионерке из Омутнинска в 340 тысяч рублей
На перекрестке улиц Воровского и Попова столкнулись фура и «легковушка»: движение парализовано
На трассе в Санчурском районе лось выбежал под колеса «Газели»
Мошенница «развела» кировскую пенсионерку на 94 тысячи рублей
На 84-м году ушел из жизни Юрий Петрович Березин
В Кирове газетные киоски сносить не собираются
За год в Киров завезли 1 300 тонн опасных фруктов и овощей
Село Русское на два дня останется без света
Кировская область сохранила 42 место в экологическом рейтинге регионов России
В Чепецке 20-летние уголовники выпили и угнали семь автомобилей
В Яранске мужчина заколол свою 66-летнюю сожительницу кухонным ножом
В Кирове из-за ралли отменят рейсы до Сидоровки