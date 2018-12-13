2018-12-13T18:15:55+03:00
Общество

На новогоднем оформлении Кирова сэкономят 2,23 миллиона рублей

Подрядчиком выступит казанская рекламно-производственная компания
Елизавета Захарова
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В прошлом году подрядчик начал работы в конце ноябряВ прошлом году подрядчик начал работы в конце ноябряФото: Елизавета Захарова
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Новогодним оформлением в Кирове станет казанская рекламно-производительная «Арт-Студия». Все работы она выполнит за 13 миллионов 670 тысяч рублей. А это значит, что на украшении главной городской площади будет сэкономлено более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

Напомним, что по контракту подрядчик обязуется установить ель, новогодние горки, фигуры из льда и снега, залить каток, обустроить ледяной лабиринт и ледовый аттракцион, поставить ограждение для фонтана, а также сделать световое оформление города.

Все работы необходимо выполнить до 25 декабря. Убрать все новогодние украшения подрядчик должен будет до 1 марта.

Отметим, что «Арт-студия» обошла одну организацию, предлагавшие свои услуги за 13,75 миллионов рублей. А уже сегодня, 13 декабря, площадь очистили от снега, к ней подъехала спецтехника, а в центре установили основание для главной елки области.

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