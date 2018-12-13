2018-12-13T14:56:00+03:00
Происшествия

Трое 19-летних студентов из Воркуты зарабатывали на жизнь продажей наркотиков в Кирове

Приятели успели совершить 27 преступлений
Александр ЧАРУШИН
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Вскоре молодых людей будут судить. Фото: 64.rodina.newsВскоре молодых людей будут судить. Фото: 64.rodina.news
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В Кирове ушло в суд дело троих участников банды наркоторговцев. 19-летние жители Воркуты в 2016 году приехали в Киров и поступили в один из местных университетов. Сидеть без денег не хотелось - приятели взялись за распространение наркотиков.

В прокуратуре Кировской области сообщают, что молодые люди вступили в крупную банду и начали сбывать запрещенные вещества через «закладки». Они успели совершить 27 преступлений в сфере оборота наркотиков, причем, чаще всего они орудовали в Нововятске. При задержании у студентов изъяли 270 граммов синтетического наркотика.

- Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт и попытки сбыта наркотиков в значительном и крупном размерах в составе преступной группировки», - сообщает ведомство. - Вскоре дело будет рассмотрено в суде. Отметим, что молодые люди сотрудничали с прокурорами и рассказали немало фактов о деятельности всей банды. Розыск других преступников продолжается.

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