2018-12-13T15:55:59+03:00
Происшествия

Утром в Кирово-Чепецком районе в ДТП погиб водитель бензовоза

Машина снесла электрический столб
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Антон Игоревич («Местоположение ДПС - Киров «МДПС» vk.com/kirovdps)Фото: Антон Игоревич («Местоположение ДПС - Киров «МДПС» vk.com/kirovdps)
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Сегодня, 13 декабря, в Кирово-Чепецком районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, авария случилась в 07.05 часов утра у деревни Глушиха. По предварительным данным, за рулем бензовоза находился 47-летний мужчина. Он не справился с управлением машиной.

Фото: Владислав Ведянин («Местоположение ДПС - Киров «МДПС» vk.com/kirovdps)

Фото: Владислав Ведянин («Местоположение ДПС - Киров «МДПС» vk.com/kirovdps)

- Бензовоз съехал в кювет, снес один электрический столб и врезался в другой, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - От полученных травм водитель скончался еще до приезда «скорой». Бензовоз был пустой, поэтому крупного ЧП не произошло.

Напомним, еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в понедельник, 10 декабря. Водитель «Лады Гранты» не справился с управлением и врезался в грузовик марки «Тойота». Мужчина погиб на месте от полученных травм.

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