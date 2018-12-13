2018-12-13T15:59:17+03:00
Недвижимость

Мэрия: в праздники проблем с вывозом мусора в Кирове не возникнет

«Куприт» займется транспортировкой отходов, а УК - уборкой контейнерных площадок
Александр ЧАРУШИН
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Все площадки для мусорных контейнеров будут очищаться ежедневноВсе площадки для мусорных контейнеров будут очищаться ежедневноФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Прокуроры, специалисты Госжилинспекции и регионального оператора «Куприт», а также сотрудники 42 управляющих компаний обсудили работу новой схемы вывоза отходов из Кирова. На сегодняшний день главной задачей остается заключение договоров на вывоз мусора между УК и «Купритом». Именно УК, к слову, должны заниматься уборкой контейнерных площадок, установленных у жилых домов.

- Управляющие компании могут организовать уборку самостоятельно, либо нанять подрядчика, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Тем временем, региональный оператор «Куприт» обязан в нужное время вывозить мусор, причем, делать это качественно и без нареканий.

Также в мэрии подчеркивают, что с 1 января и в течение всех новогодних праздников проблем с вывозом мусора в Кирове не возникнет. Отходы ежедневно будут вывозиться со всех контейнерных площадок города.

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