Мэрия: в праздники проблем с вывозом мусора в Кирове не возникнет
Прокуроры, специалисты Госжилинспекции и регионального оператора «Куприт», а также сотрудники 42 управляющих компаний обсудили работу новой схемы вывоза отходов из Кирова. На сегодняшний день главной задачей остается заключение договоров на вывоз мусора между УК и «Купритом». Именно УК, к слову, должны заниматься уборкой контейнерных площадок, установленных у жилых домов.
- Управляющие компании могут организовать уборку самостоятельно, либо нанять подрядчика, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Тем временем, региональный оператор «Куприт» обязан в нужное время вывозить мусор, причем, делать это качественно и без нареканий.
Также в мэрии подчеркивают, что с 1 января и в течение всех новогодних праздников проблем с вывозом мусора в Кирове не возникнет. Отходы ежедневно будут вывозиться со всех контейнерных площадок города.