В Кирово-Чепецке полиция привезла в больницу избитую четырехлетнюю девочку

13 Дек. 13:33 2018-12-13T16:03:20+03:00

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Воспитатели одного из кирово-чепецких детских садов обратились в полицию: на теле четырехлетней подопечной они увидели синяки и ссадины. Сотрудники ПДН сходили в семью после обращения работников садика.

- Во время проверки полицейские увидели у девочки телесные повреждения, - рассказали в УМВД по Кировской области. - После этого ребенка доставили в хирургическое отделение местной больницы. Родителей несовершеннолетней проверяют.

Случай получил огласку благодаря социальным сетям. Жительница города написала об этом в группе «Мамочки Кирово-Чепецка» 12 декабря 2018 года. В сообщении указывалось, что у малышки нет зимней обуви и тапочек. Отзывчивые горожане принялись собирать вещи, и уже через час ей привезли большой пакет с одеждой и игрушками. А в скором времени девочке доставили вкусностей и фруктов.

Пока идет проверка, девочка, вероятно, будет находиться в медучреждении.