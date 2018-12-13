2018-12-13T16:04:57+03:00
Происшествия

На трассе «Нексия» врезалась в дерево. Водителя госпитализировали с переломами, двое детей получили травмы

Семья ехала в гости к родственникам в Сосновку
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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Вчера, 12 декабря, на трассе в Вятскополянском районе произошло крупное ДТП с пострадавшими. В 14.25 часов «Дэу Нексия» врезалась в дерево на обочине дороги. В УГИБДД УМВД России по Кировской области «Комсомолке» рассказали подробности этой аварии.

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

За рулем «Нексии» находилась 41-летняя женщина. Она вместе с тремя детьми ехала из Вятских Полян к родственникам в Сосновку. Трасса была опасной и скользкой, на дороге были снежные накаты. Женщина не справилась с управлением, машину вынесло в кювет, и она врезалась в дерево.

- Водитель получила переломы различной степени тяжести, ее срочно доставили в больницу, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - В машине также находились трое детей. Все они сидели в специальных детских креслах, поэтому повреждения были не столь серьезными. 2-летняя девочка отделалась ссадинами, а 3-летняя девочка и 7-летний мальчик получили ушибы. Госпитализация детям не потребовалась.

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Экспертиза на наличие алкоголя в крови водителя пока не завершена. Автоинспекторы устанавливают все детали этого ЧП.

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