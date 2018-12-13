2018-12-13T18:22:07+03:00
Спорт

15-летний кировчанин стал чемпионом мира по карате

Соревнования по киокушинкай прошли в Болгарии
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
За первое место молодой человек соревновался со спортсменом из Казахстана. Фото: ok.ru/profile/566234743874За первое место молодой человек соревновался со спортсменом из Казахстана. Фото: ok.ru/profile/566234743874
Изменить размер текста:

Всеволод Беспятых уже десятый год занимается боевыми искусствами. За это время он дважды выступал на чемпионате России. Первый раз в 2017 году в Москве не принес победу молодому спортсмену, зато в 2018, уже в Кемерово, он стал чемпионом России. Всеволод прошел на мировой этап соревнований, где также занял первое место.

Бои проходили в Болгарии в городе Варна 7-8 декабря. За титул чемпиона в возрастной категории 14-15 лет в весе 45 килограмм ему пришлось драться со спортсменом из Казахстана.

- На занятия меня привели родители, - поделился с «Комсомолкой» Всеволод, - Даже не представлял, что попаду на такие соревнования. Думал, может буду участвовать в областных или российских.

Родители подростка со слезами на глазах следили за прямым эфиром боя. А вот поздравить по телефону так и не смогли - во дворце единоборств, где проходили соревнования, не было связи. Только вечером получили от сына сообщение: «Мам, пап, спасибо за поздравление. Дайте передохнуть».

Кировчанин стал чемпионом мира по карате. Награждение.Видео: Валерий Беспятых ok.ru/profile/566234743874

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»
С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными
«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова
В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое
Ученые ВятГУ – на страже Бушковского леса и традиционной отрасли сельского хозяйства
В Кирове открыли елочные базары
Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы
В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
На Театральной площади нашли шпатель в ледяной скульптуре
В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших
В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины
Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков
В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу
Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой
На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей
В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие
Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки
В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ
Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей
В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников
В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма
Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»