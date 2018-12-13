2018-12-13T11:46:43+03:00
Спорт

15-летний кировчанин стал чемпионом мира по каратэ

Соревнования по киокушинкай прошли в Болгарии
Евгений ДЕМИХОВ
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За первое место молодой человек соревновался со спортсменом из Казахстана. Фото: ok.ru/profile/566234743874За первое место молодой человек соревновался со спортсменом из Казахстана. Фото: ok.ru/profile/566234743874
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Всеволод Беспятых уже десятый год занимается боевыми искусствами. За это время он дважды выступал на чемпионате России. Первый раз в 2017 году в Москве не принес победу молодому спортсмену, зато в 2018, уже в Кемерово, он стал чемпионом России. Всеволод прошел на мировой этап соревнований, где также занял первое место.

Бои проходили в Болгарии в городе Варна 7-8 декабря. За титул чемпиона в возрастной категории 14-15 лет в весе 45 килограмм ему пришлось драться со спортсменом из Казахстана.

- На занятия меня привели родители, - поделился с «Комсомолкой» Всеволод, - Даже не представлял, что попаду на такие соревнования. Думал, может буду участвовать в областных или российских.

Родители подростка со слезами на глазах следили за прямым эфиром боя. А вот поздравить по телефону так и не смогли - во дворце единоборств, где проходили соревнования не было связи. Только вечером получили от сына сообщение: «Мам, пап, спасибо за поздравление. Дайте передохнуть».

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