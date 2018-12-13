2018-12-13T11:34:51+03:00
Происшествия

В баре на Красина поймали уголовника, укравшего телефон у посетителя

Гости заведения сами задержали преступника
Александр ЧАРУШИН
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Ущерб от кражи мог составить 27 тысяч рублей. Фото: makataka.netУщерб от кражи мог составить 27 тысяч рублей. Фото: makataka.net
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Вчера, 12 декабря, в 05.00 часов утра в баре, расположенном на улице Красина, один посетитель украл у другого дорогой мобильный телефон. Молодой человек отвлекся и вор «стащил» с его стола телефон стоимостью 27 тысяч рублей. Однако кражу заметили другие посетители кафе, они сами и задержали преступника. Вскоре на место ЧП прибыл наряд Росгвардии, а затем вора доставили в отдел полиции.

- Вором оказался безработный 39-летний местный житель, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Уголовное дело заведено по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Отметим, что ранее он уже имел судимость.

Недавно полицейские нашли еще одного вора. 37-летний кировчанин лишил посетительницу кафе деревни Стулово телефона за 10 тысяч рублей. Мужчину могут наказать двумя годами тюрьмы.

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